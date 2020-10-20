- Rus savaş uçakları İdlib'i vurdu



- Suriye'de Esad rejimine destek veren Rus savaş uçakları İdlib'e hava saldırısı gerçekleştirdi. Suriye'de Esad rejimine destek veren Rus savaş uçakları İdlib'e hava saldırısı gerçekleştirdi. Saldırılarda İdlib'in güneyindeki Al-Maghara ve Farkya kasabalarının hedef alındığı belirtildi. Saldırı sonucu bölgeden dumanlar yükselirken, saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığı konusunda henüz açıklama yapılmadı.



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