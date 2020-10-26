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26 Ekim 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- Rus savaş uçakları İdlib’de muhaliflerin kampını vurdu: 75 ölü

- Rus savaş uçakları İdlib’de muhaliflerin kampını vurdu: 75 ölü

Ölenlerin görüntüsü

( İDLİB ) İDLİB

Hava Saldırısı Muhalifler İdlib Rejim Saldırı 


- Suriye'de Esad rejimine destek veren Rus savaş uçaklarının, İdlib'in kuzeybatısındaki Duvailah bölgesine muhaliflerin eğitim kampına düzenlediği hava saldırısında 75 kişinin öldüğü belirtildi. Suriye'de Esad rejimine destek veren Rus savaş uçakları, İdlib'in kuzeybatısındaki Duvailah bölgesine Suriye Milli Ordusu'na (SMO) bağlı muhaliflerin eğitim kampına hava saldırısı düzenledi.
Saldırıda en az 75 kişinin hayatını kaybettiği, 60 kişinin yaralandığı bildirildi.
Yerel kaynaklar saldırıda öldürülenlerin görüntüsünü paylaştı.
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