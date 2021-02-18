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18 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
- Rus savaş uçakları Fransız uçaklarını Karadeniz’de engelledi

- Rus savaş uçakları Fransız uçaklarını Karadeniz’de engelledi

Rus savaş uçaklarının, Fransız uçaklarını uzaklaştırma anından görüntüler

( MOSKOVA ) MOSKOVA

Hava Sahası Uluslararası Hava Sahası Gesi Uluslararası Savaş Uçağı 


- Rusya’ya ait Su-27 tipi savaş uçağı, Fransa’ya ait 2 uçağı Karadeniz üzerinde engelledi. Rus radarları, Fransa Hava Kuvvetleri’ne ait bir Mirage 2000 ve KC-135 tipi yakıt ikmal uçağının Karadeniz üzerinde yol alırken ülke sınırlarına yaklaştığını tespit etti. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Karadeniz’de uluslararası sularda seyir halindeyken Rus hava sahası kontrol alanına yaklaşan hedefler tespit edildi. Hava hedeflerini belirlemek ve Rus devlet sınırına yönelik ihlalleri önlemek için Güney Askeri Bölgesi’nden 2 adet SU-27 savaş uçağı kalkış yaptı. Radar tarafından tespit edilen hedeflerin Fransa Hava Kuvvetleri’ne ait bir Mirage 2000 ve KC-135 tipi yakıt ikmal uçağı olduğu belirlendi. Rus savaş uçakları, yabancı uçakları Rus sınırından uzaklaştırdıktan sonra askeri üsse geri döndü” denildi. Açıklamada Fransız uçaklarının Rus sınırlarını ihlal etmediği belirtilirken, Rus savaş uçaklarının Fransız uçaklarını uzaklaştırma eyleminin uluslararası hava sahası kullanımına yönelik kurallara sıkı sıkıya bağlı olarak gerçekleştirildiği bildirildi.

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