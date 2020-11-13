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13 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
- Rus savaş gemisinden İdlib'e füzeli saldırı

- Rus savaş gemisinden İdlib'e füzeli saldırı

-Saldırı anından görüntüler

( İDLİB ) İDLİB

Hava Saldırısı Balistik Füze Savaş Gemisi Saldırı Sivil Savunma 


- Suriye açıklarında bulunan Rus savaş gemisi, İdlib'in batısını uzun menzilli balistik füze ile vurdu. Suriye açıklarında bulunan bir Rus savaş gemisi, İdlib'in batısındaki Arab Saeed köyü çevresini uzun menzilli balistik füze ile vurdu. Saldırının ardından Rus savaş uçakları aynı bölgeye en az 4 hava saldırısı düzenledi.
Saldırılarda ölü veya yaralı olup olmadığı henüz bilinmiyor. Olay yerine sivil savunma ekipleri sevk edildi.
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