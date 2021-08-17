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Rus savaş gemisi Sarayburnu’na demirledi
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17 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Rus savaş gemisi Sarayburnu’na demirledi

Rus savaş gemisi Sarayburnu’na demirledi

Geminin güvertesindeki asker

Savaş Savaş Gemisi Uttu Asker 

-Geminin demirlediği liman
-Genel ve Detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Rus savaş gemisi “Amiral Essen” Sarayburnu Limanı'na demirledi. Rus donanmasına ait geminin güverte kısmında bir asker nöbet tuttuğu görüldü.
Rus Donanmasının Karadeniz filosuna ait RFS 490 Borda numaralı “Amiral Essen”adlı savaş gemisi dün akşam saatlerinde Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Rus savaş gemisi “Amiral Essen” Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı 2 kurtarma römorkörü yardımıyla Sarayburnu Limanı'na demirledi. Geminin güverte kısmında bir askerin beklediği görüldü.
(OFY-ZA-
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