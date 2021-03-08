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08 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Rus savaş gemisi ‘Saratov’ Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Rus savaş gemisi ‘Saratov’ Çanakkale Boğazı’ndan geçti

türk bayrağı önünden geçerken

Savaş Gemisi Akkale Türk Bayrağı 

-dur yolcu yazısı önünden geçerken detay
-kilitbahir kalesi önünden geçerken detay
-genel ve detay görüntüler

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

- Rus donanmasının Karadeniz filosuna bağlı 150 borda numaralı savaş gemisi Saratov, Çanakkale Boğazı’ndan geçerek, Akdeniz’e doğru yol aldı. Marmara Denizi açıklarından saat 07.05 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giren 150 borda numaralı savaş gemisi Saratov, 08.35 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ve ‘Dur yolcu' yazısını geçerek Akdeniz’e doğru ilerleyen Rus savaş gemisi Saratov'a boğaz geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botu refakat etti. (UYC
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