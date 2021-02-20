Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Rus savaş gemisi 'Priazovye', Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus savaş gemisi 'Priazovye', Çanakkale Boğazı'ndan geçti

boğazdan geçişinden detay

Tron Uzunlu Savaş Gemisi Akkale Sahil Güvenlik 

-sahil güvenlik botlarının eşlik etmesinden detay
-detay görüntüler

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

- Rus Donanması'na ait, CCB-201 borda numaralı, 'Priazovye' adlı savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçerek, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Geminin, elektronik sinyal toplama ve karıştırma yeteneğine sahip olduğu öğrenildi. Ege Denizi'nden saat 13.45'te Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, Rus Donanması'na ait, 95 metre uzunluğundaki 'Priazovye' adlı savaş gemisi, saat 14.45 sıralarında, Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ve 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen savaş gemisi, boğazın manevra yapılması en zor noktası olan Nara Burnu'nu da döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Savaş gemisinin Çanakkale Boğazı’nı geçişine 2 Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti. Geminin, elektronik sinyal toplama ve karıştırma yeteneğine sahip olduğu öğrenildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Doğu Akdeniz-2017 Davet TatbikatıDoğu Akdeniz-2017 Davet Tatbikatı
İşte isim isim şehir şehir ihraç edilen memurlarİşte isim isim şehir şehir ihraç edilen memurlar
Şehit Aileleri Ve Gaziler Onuruna KahvaltıŞehit Aileleri Ve Gaziler Onuruna Kahvaltı
Ege Denizinde Yasa Dışı GeçişlerEge Denizinde Yasa Dışı Geçişler
Samsunda Kimyasal TatbikatSamsunda Kimyasal Tatbikat
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement AdvertisementAdvertisement Advertisement