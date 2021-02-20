Rus savaş gemisi 'Novocherkassk' Çanakkale Boğazı’ndan geçti

-dur yolcu yazısı önünden geçişi

-kilitbahir kalesi önünden geçişi

-detay görüntüler



( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE



- Rus donanmasına ait 142 borda numaralı 'Novocherkassk' adlı savaş gemisi, Türk sahil güvenlik botu refakatinde Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Akdeniz'e doğru yol aldı. Marmara Denizi'nden saat 8.00’da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus donanmasına ait 142 borda numaralı 'Novocherkassk' adlı savaş gemisi, saat 9.45 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Nara Burnu’nu döndükten sonra ‘Dur Yolcu’ yazısı ve Kilitbahir Kalesi’ni geçen savaş gemisinin ön ve arka kısımlarında çok sayıda can yelekli askerin olduğu göze çarptı. Rus donanmasına ait 142 borda numaralı 'Novocherkassk' adlı savaş gemisinin Çanakkale Boğazı’ndan geçişine, iki Türk Sahil Güvenlik botu refakat etti.



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