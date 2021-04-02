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02 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Rus savaş gemisi ‘Dmitry Rogachev’ Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Rus savaş gemisi ‘Dmitry Rogachev’ Çanakkale Boğazı’ndan geçti

dur yolcu yazısı önünden geçerken detay

Savaş Gemisi Akkale Sahil Güvenlik 

-sahil güvenlik botuyla yakın temasıyla detay
-detay görüntüler

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

- Rus Donanması’na ait 375 borda numaralı ‘Dmitry Rogachev’ isimli savaş gemisi, Çanakkale Boğazı’ndan geçerek Marmara Denizi’ne doğru yol aldı. Ege Denizi’nden saat 15.00’da Çanakkale Boğazı’na giriş yapan Rus Donanması'na ait 375 borda numaralı savaş gemisi ‘Dmitry Rogachev’ 16.00 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ve ‘Dur Yolcu’ yazısını geçen savaş gemisi, boğazın manevrası en güç noktası olan Nara Burnu’nu döndükten sonra Marmara Denizi’ne doğru yol aldı. Rus savaş gemisine boğazı geçişi sırasında Sahil Güvenlik botu eşlik etti.
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