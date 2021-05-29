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29 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Rus savaş gemisi 'Alexander Otrakovsky' Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Rus savaş gemisi 'Alexander Otrakovsky' Çanakkale Boğazı’ndan geçti

nusret mayın gemisi önünden geçerken detay

Savaş Gemisi Akkale Sahil Güvenlik Türk Bayrağı 

-kilitbahir kalesi önünden geçerken detay
-dur yolcu önünden geçerken detay
-türk bayrağı önünden geçerken detay
-sahil güvenlik ve savaş gemisi güvertesinden detay
-detay görüntüler

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

- Rus Donanması'na ait 031 borda numaralı 'Alexander Otrakovsky' isimli savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Ege Denizi’nden saat 15.00’da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na ait 031 borda numaralı 'Alexander Otrakovsky' savaş gemisi, saat 14.15 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir Kalesi ve ‘Dur Yolcu’ sembolü önünden geçen savaş gemisi, Nara Burnu’nu da döndükten sonra Marmara Denizi’ne doğru yol aldı. Rus savaş gemisinin Çanakkale Boğazı'nı geçişine iki Türk Sahil Güvenlik botu refakat etti.
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