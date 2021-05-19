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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Rus savaş gemisi ‘Alexander Otrakovsky’ Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Rus savaş gemisi ‘Alexander Otrakovsky’ Çanakkale Boğazı’ndan geçti

savaş gemisinin türk bayrağı önünden geçerken detay

Savaş Gemisi Akkale Sahil Güvenlik Türk Bayrağı 

-dur yolcu önünden geçerken detay
-kilitbahir kalesi önünden geçerken detay
-sahil güvenlik botlarıyla detay
-nusret mayın gemisi ile detay
-genel ve detay görüntü

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

- Rus Donanması’na ait 031 borda numaralı 'Alexander Otrakovsky’ isimli savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçerek Ege Denizi’ne doğru yol aldı. Marmara Denizi'nden saat 11.00 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na ait 031 borda numaralı 'Alexander Otrakovsky' savaş gemisi, saat 12.30 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. ‘Dur Yolcu’ sembolü ve Kilitbahir Kalesi önünden geçen savaş gemisi, Ege Denizi’ne doğru yol aldı. Rus savaş gemisinin Çanakkale Boğazı’nı geçişine iki Türk Sahil Güvenlik botu refakat etti. (UYC
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