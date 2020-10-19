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19 Ekim 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Rus savaş gemisi 'Admiral Makarov' Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Rus savaş gemisi 'Admiral Makarov' Çanakkale Boğazı’ndan geçti

dur yolcu yazısı önünden geçerken detay

Savaş Gemisi Akkale Sahil Güvenlik Türk Bayrağı 

-boğazı geçişi sırasından genel detay
-türk sahil güvenlik botu eşlik ederken detay
-türk bayrağı önünden geçerken detay

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

- Rus Donanması’na ait 499 borda numaralı 'Admiral Makarov' savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçerek, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Ege Denizi'nden bugün saat 11.00 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması’na ait 499 borda numaralı 'Admiral Makarov' savaş gemisi, saat 12.00 sıralarında Çanakkale önlerine geldi. Kilitbahir Kalesi ile 'Dur Yolcu' yazısından önünden geçen Rus savaş gemisi, Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Rus savaş gemisine, boğazdan geçiş sırasında Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.
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