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Rus savaş gemileri peş peşe Çanakkale Boğazı’ndan geçti
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8 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
Rus savaş gemileri peş peşe Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Rus savaş gemileri peş peşe Çanakkale Boğazı’ndan geçti

savaş gemilerinin dur yolcu - kilitbahir kalesi ve nusret mayın önünden geçerken detayları

Savaş Akkale 

-detay görüntüler

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

- Rus Donanması'na ait savaş gemileri 'Kondopoga' ile 'Alexander Otrakovsky', Çanakkale Boğazı’ndan geçerek, Ege Denizi'ne doğru yol aldı. Marmara Denizi'nden saat 11.30 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, Rus Donanması'na ait, 027 borda numaralı 'Kondopoga' ile 031 borda numaralı 'Alexander Otrakovsky' adlı savaş gemileri, boğazın manevrası en güç noktası olan Nara Burnu’nu döndükten sonra saat 12.30 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. ‘Dur Yolcu’ sembolü ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen savaş gemilerine Türk Sahil Güvenlik botları refakat etti.
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