Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Rus savaş gemileri peş peşe Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Rus savaş gemileri peş peşe Çanakkale Boğazı’ndan geçti

savaş gemilerinin sırasıyla; türk bayrağı önünden geçerken, dur yolcu önünden geçerken, kilitbahir kalesi önünden geçerken, nusret mayın gemisi önünden geçerken genel ve detay görüntüleri

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

Savaş Gemisi Akkale Türk Bayrağı 


- Rus donanmasının Karadeniz filosuna ait 2 savaş gemisi peş peşe Çanakkale Boğazı'ndan geçerek, Ege Denizi’ne doğru yol aldı.Marmara Denizi'nden saat 16.45’te Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus donanması Karadeniz filosuna ait RFS 121 Borda numaralı 'Moskva' isimli roket kruvazörü ile RFS 490 Borda numaralı 'Admiral Essen' isimli savaş gemileri 18.15 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. ‘Dur Yolcu’ sembolü ve Kilitbahir Kalesi önünden ilerleyen savaş gemileri Ege Denizi’ne doğru yol aldı.Rus savaş gemilerinin Çanakkale Boğazı'nı geçişine Türk Sahil Güvenlik botu refakat etti.
İlgili Foto Galeriler
Terör Örgütü Paçavrası İndi Yerine Türk Bayrağı AsıldıTerör Örgütü Paçavrası İndi Yerine Türk Bayrağı Asıldı
İdil Teröristlerden Temizlendiİdil Teröristlerden Temizlendi
HDP'li Gruba Bayraklı TepkiHDP'li Gruba Bayraklı Tepki
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement