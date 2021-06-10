Rus savaş gemileri peş peşe Çanakkale Boğazı’ndan geçti

-dur yolcu sembolü önünden geçerken detay

-kilitbahir kalesi önünden geçerken detay

-nusret mayın gemisi önünden geçerken detay

-sahil güvenlik botu yakın takibinden detay

-genel ve detay görüntüler



( ÇANAKKALE ) -- Rus savaş gemileri Akdeniz’e iniyor ÇANAKKALE



- Rus donanmasının Karadeniz filosuna bağlı 150 borda numaralı savaş gemisi Saratov, askeri römorkör Sergey Balk ve beraberinde çektiği savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan peş peşe geçerek Ege Denizi üzerinden Akdeniz’e doğru yol aldı. Marmara Denizi’nden bugün sabah saat 08.00 sıralarında Çanakkale Boğazına giriş yapan Rus donanmasının Karadeniz filosuna bağlı 150 borda numaralı savaş gemisi Saratov, askeri römorkör Sergey Balk ve beraberinde çektiği savaş gemisi, saat 10.00 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Boğazın en güç manevra noktası olan Nara Burnu’nu dönen savaş gemileri ‘Dur Yolcu’ sembolü ve Kilitbahir Kalesi geçerek Ege Denizi üzerinden Akdeniz’e doğru yol aldı. Türk Sahil Güvenlik botu, Rus savaş gemilerinin boğazı geçişine refakat etti. (UYC

