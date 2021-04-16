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16 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Rus savaş gemileri peş peşe Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Rus savaş gemileri peş peşe Çanakkale Boğazı’ndan geçti

savaş gemisinin kilitbahir önünden geçişinden detay

Savaş Gemisi Akkale Sahil Güvenlik 

-dur yolcu yazısı önünden geçerken detay
-sahil güvenlik refakatinden detay
-detay görüntüler

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

- Rus Donanması'na ait 031 borda numaralı Alexander Otrakovsky ile 027 borda numaralı Kondopoga isimli savaş gemileri peş peşe Çanakkale Boğazı’ndan geçti. Ege Denizi’nden bugün saat 07.15’te Çanakkale Boğazı’na giriş yapan Rus Donanması'na ait 031 borda numaralı Alexander Otrakovsky ile 027 borda numaralı Kondopoga isimli savaş gemileri, saat 09.00 itibariyle Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ve ‘Dur Yolcu’ yazısı önünden geçen savaş gemileri, boğazın manevrası en güç noktası olan Nara Burnu’nu dönerek Marmara Denizi’ne doğru açıldı. Savaş gemilerine boğazı geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botları eşlik etti.
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