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14 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Rus savaş gemileri peş peşe Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Rus savaş gemileri peş peşe Çanakkale Boğazı’ndan geçti

142 borda numaralı geminin nusret mayın gemisi önünden geçerken detay, kilitbahir kalesi önünden geçerken detay, dur yolcu yazısı önünden geçerken detay, türk bayrağı önünden geçerken detay

Akkale Türk Bayrağı 

-150 borda numaralı geminin dur yolcu yazısı önünden geçerken detay

( ÇANAKKALE ) - ÇANAKKALE

- Rus donanmasına ait 142 borda numaralı ’Novocherkassk’ ile Karadeniz filosuna bağlı 150 borda numaralı ‘Saratov’ adlı savaş gemileri, Çanakkale Boğazı’ndan geçerek, Marmara Denizi’ne doğru yol aldı. Ege Denizi açıklarından saat 15.15 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus donanmasına ait 142 borda numaralı ’Novocherkassk’ ile Karadeniz filosuna bağlı 150 borda numaralı ‘Saratov’ adlı savaş gemileri, 16.15 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ve ‘Dur Yolcu’ yazısını geçen savaş gemileri Nara Burnu’nu dönerek Marmara Denizi’ne doğru yol aldı. Rus savaş gemilerinin boğazı geçişlerine Türk Sahil Güvenlik botları refakat etti. (UYC
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