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17 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Rus savaş gemileri İstanbul Boğazı’ndan geçti

Rus savaş gemileri İstanbul Boğazı’ndan geçti

Geminin geçişinden detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Savaş Gemisi Akkale Sahil Güvenlik 


- Rusya’ya ait 2 savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçişlerini tamamladı. Rus savaş gemilerinin geçişlerine çok sayıda sahil güvenlik botu da eşlik etti. Dün sabah saatlerinde Ege Denizi’nden Çanakkale Boğazına giriş yapan Rus Donanmasına ait 031 borda numaralı Alexander Otrakovsky ile 027 borda numaralı Kondopoga isimli savaş gemileri bu gün saat 07.30 sıralarında İstanbul Boğazı’ndan geçişlerini tamamladı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü altına ulaşan geminin güvertesinde çok sayıda güvenlik ekibi görülürken, Savaş gemilerine boğazı geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botları da eşlik etti.
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