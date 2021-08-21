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Rus savaş gemileri Çanakkale Boğazı’ndan geçti
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21 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Rus savaş gemileri Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Rus savaş gemileri Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Savaş gemisinin geçişinden detay

( ÇANAKKALE ) - ÇANAKKALE

Savaş Savaş Gemisi Akkale Asker 


- Rus Donanması’na ait ‘Sergey Balk’ isimli askeri römorkörü halatla çektiği ‘Iman’ isimli savaş gemisiyle birlikte Çanakkale Boğazı’ndan geçerek Marmara Denizi’ne doğru yol aldı. Ege Denizi’nden saat 10.45’te Çanakkale Boğazı’na giriş yapan Rus Donanması’na ait ‘Sergey Balk’ isimli askeri römorkörü ile beraberinde çektiği ‘Iman’ adlı savaş gemisi saat 14.30 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ve ‘Dur Yolcu’ yazısı önünden geçen askeri römorkörü ile savaş gemisi, Nara Burnu’nu döndükten sonra Marmara Denizi’ne doğru yol aldı. Rus askeri römorkörüne boğaz geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botu refakat etti. (UYC
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