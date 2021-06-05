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5 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
- Rus polisinin kafasından vurduğu Azerbaycanlı genç hayatını kaybetti

- Rus polisinin kafasından vurduğu Azerbaycanlı genç hayatını kaybetti

Gençlerin gözaltına alınmak istendiği anlar

Tutuklama Kararı Trafik Kuralları Başsağlığı Trafik Polisi Trafik Denetimi 

-İsmailov’un polis aracına bindirilmesi
-Abdullaev’in başının kaputa yaslanması
-Abdullaev’in kanlar içinde kalması
-detay
-Polis merkezinde gözaltına alınan İsmailov
-İsmailov’un mahkemeye sevkinden detaylar

( MOSKOVA ) MOSKOVA

- Rusya’da bir polis, trafik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle gözaltına almak istediği 19 yaşındaki genci kafasından vurarak öldürdü. Genç, Gürcistan'da toprağı verilirken, polis hakkında ise "görevi kötüye kullanmak" ve "ihmal yoluyla ağır yaralama" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Rusya’nın Novosibirsk kentinde 28 Mayıs'ta yaşanan olay büyük tepki çekti. Rusya İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre polisler, trafik denetimi sırasında bir aracı durdurmak istedi. Aracın içerisindeki 2 genç, durmayarak uygulamadan kaçarken, polisler ile kovalamaca yaşandı. Polislerin bir süre sonra aracı durdurduğu, her ikisi de 19 yaşında olan Azerbaycanlı Vekil Abdullaev ve İlkin İsmailov polis tarafından gözaltına alınmak istendi. Bu sırada 38 yaşındaki trafik polisi Aleksandr Gusev'in silahının "kazara" ateş alması sonucu Abdullaev’in başından vurulduğu öne sürüldü. Başından vurulan Abdullaev'in hastaneye kaldırıldığı, İsmailov'un ise polis tarafından gözaltına alındığı aktarıldı. Sosyal medyada yer alan görüntülerde ise polisin Abdullaev'in kafasını polis aracının kaputuna bastırdığı, bu sırada kafasından vurulan Abdullaev'in kanlar içinde kaldığı görüldü.
İsmailov tutuklandı, polis hakkında soruşturma başlatıldı Olayın ardından Vekil Abdullaev’in tedavi gördüğü hastanede 30 Mayıs’ta hayatını kaybettiği açıklandı. Polis tarafından gözaltına alınan İlkin İsmailov ise sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme heyeti polise mukavemet gösterdiği ve hakaret ettiği gerekçesiyle İsmailov’u 4 Ağustos’a kadar tutuklama kararı aldı. Bakanlık: "Silah kazara ateş aldı" Rusya İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatılıp müfettiş görevlendirildiği duyuruldu. Genci vuran polisin silahının "kazara" ateş aldığı ve olayın gençlerin direnmesinden kaynaklandığı savunuldu. Görevlendirilen müfettişler ise genci kafasından vuran polis hakkında "görevi kötüye kullanmak" ve "ihmal yoluyla ağır yaralama" suçlamasıyla soruşturma başlattı. 30 Mayıs’ta hastanede hayatını kaybeden Abdullayev, Gürcistan'ın Kvemo Kartli bölgesine bağlı Dmanisi'de 3 Haziran'da toprağa verildi.
Abdullayev’in annesi Samira Abdullayeva bugün oğlunun mezarına çiçek bırakırken gözyaşlarını tutamadı. Abdullayev’in babası Yakup Abdullayev ise, “Burası benim baba yurdum, ben burada doğdum, büyüdüm. Oğlumu getirip burada defnettik. Halihazırda o polis serbest ve ev hapsinde. Talebimiz şu ki kanun neleri öngörüyorsa kanun çerçevesinde işlemler yürütülsün” dedi.
Azerbaycan'ın Tiflis Büyükelçisi Faig Guliyev de Abdullayev ailesini ziyaret ederek 19 yaşındaki gencin yakınlarına başsağlığı ve sabır diledi. (AB-ÖK-D)
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