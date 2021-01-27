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27 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Rus polisi, Navalny'nin evine ve vakfına baskın yaptı

- Rus polisi, Navalny'nin evine ve vakfına baskın yaptı

-Vakfa yapılan baskından görüntüler

( MOSKOVA ) MOSKOVA

Sosyal Medya Protesto Savunma Hakkı Uluslararası Başkent 


- Almanya’daki tedavisinin ardından Rusya’ya döndüğü sırada tutuklanan Rus muhalif lider Alexei Navalny’nin evine ve vakfına polis tarafından baskın yapıldı. Rusya’da zehirlenmesinin ardından Almanya’ya götürülen ve buradaki tedavisinin ardından başkent Moskova’ya dönen Rus muhalif lider Alexei Navalny havaalanında polisler tarafından önce gözaltına alınmış ardından tutuklanmıştı. Navalny’nin tutuklanmasının ardından ülkede protestolar patlak vermiş, birçok ülke ve uluslararası kuruluş Navalny’nin serbest bırakılması için Rusya’ya çağrıda bulunmuştu. Navalny’nin kurduğu “Yolsuzlukla Mücadele Vakfı” ise “yabancı ajan” listesine alınmıştı. Rus polisi, Yolsuzlukla Mücadele Vakfı’na ve Navalny’nin eşi Yulia Navalnaya’nın yaşadığı eve baskın düzenledi.
Polis, evde ve vakıfta yaptığı aramalarda birçok dökümana ve bilgisayara el koydu. Polis, kapıyı kırarak içeri girdi Yolsuzlukla Mücadele Vakfı Müdürü İvan Jdanov sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, polislerin eve yaptığı baskında Navalnaya’nın avukatı Velorika Polyakova’yı beklemek için kapıları açmadığını fakat polisin kapıları kırarak eve girdiğini ifade etti.
Navalny ailesinin avukatı Polyakova ise yaptığı açıklamada, polisin vakıfta ve evde yaptığı aramaların hukuksuz olduğunu savunurken, polisin kendilerine savunma hakkı bile tanımadıklarını belirtti.
Navalnaya, yapılan aramaların gerekçeleri ile ilgili polisten net bir bilgi alamadıklarını ifade etti.

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