- Rus müzisyenlerden İstiklal Marşı

- Türkiye’nin Moskova Büyükelçiliğinde, Rus müzisyenler yerel çalgılarıyla İstiklal Marşı’nı icra etti. İstiklal Marşı, bu kez Rus müzisyenler tarafından icra edildi. Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği tarafından yayınlanan görüntülerde, İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. yıl dönümü vesilesiyle, Rus yerel yerel çalgılarıyla icra edildiği görülüyor.
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