- Rus muhalif lider Navalny duruşmada, destekçileri gözaltında

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( MOSKOVA ) MOSKOVA



- Rus muhalif lider Alexei Navalny’nin ertelenen hapis cezasının onanması için Moskova’da duruşma yapılırken, adliye binası önüne toplanan destekçilerinden bazıları gözaltına alındı. Almanya'dan Rusya’ya döndükten sonra tutuklanan Rus muhalif lider Alexei Navalny, bu kez hakkında açılan daha önceki davalar ile karşı karşıya. 2012 yılında Rusya Soruşturma Komitesi tarafından başlatılan soruşturma neticesinde Navalny ve kardeşi Oleg Navalny bir Alman kozmetik şirketini kendi şirketleri üzerinden 50 milyon ruble (4 milyon 700 bin TL) zarara uğratmak suçlamasıyla yargılanmaya başladı.

Mahkeme 2014 yılında Navalny kardeşleri 3 buçuk yıl hapis cezasına çarptırmış, yapılan itirazlar sonrasında Alexei Navalny 10 ay ev hapsinde tutulurken geri kalan süre ise ertelenmişti. Alman kozmetik şirketi Navalny’nin kendi şirketlerini zarara uğratmadığını beyan etse de mahkeme tarafından Navalny’ye ceza verilmesi üzerine Navalny’nin avukatları defalarca AİHM’e başvurdu. Navalny burada görülen davaların tümünü de kazanmıştı. Almanya’dan Rusya’ya dönüşünden sonra Rusya Federal Cezaevi Servisi (FSIN), Navalny’nin ertelenen hapis cezasının tamamlanması için Moskova Simonov Bölge Mahkemesi’ne müracaat etti. Navalny geçici olarak tutuklu bulunduğu cezaevinden yerel saatle 11.00’de mahkeme salonuna getirildi.

Oldukça gergin olduğu görülen Navalny’nin yanında da birçok polis güvenlik önlemi aldı. Polis mahkeme binası çevresinde dolaşanları gözaltına aldı Navalny’nin hakim karşısına çıktığı duruşmaya eşi Yulia Navalnaya ve avukatları da katılırken, olası protesto gösterileri nedeniyle mahkeme binası çevresine kimse yaklaştırılmadı. Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı duruşmada, bina çevresinde yalnızca gazeteciler bulunurken, binaya yaklaşanlar gözaltına alınmaya başladı.

Kitlesel olarak herhangi bir grup protesto gösterisi gerçekleştirmezken, polisin gözaltına aldığı kişiler bireysel olarak bina çevresinde dolaşanlar oldu.



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