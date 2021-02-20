- Rus muhalif lider Navalny 2 ayrı davadan ceza aldı

-Duruşmaya katılan yabancı diplomatlardan detaylar

-Kararı bekleyen Navalny’den detaylar



( MOSKOVA ) MOSKOVA



- Rus muhalif lider Alexei Navalny, bugün görülen 2 ayrı davadan ceza aldı. Rusya’da zehirlenen ve Almanya’da tedavi olduktan sonra Moskova’ya dönüşünde önce havaalanında gözaltına alınan ardından da tutuklanan Alexei Navalny, bugün 2 ayrı dava için hakim karşısına çıktı. Navalny’nin, geçtiğimiz 2 Şubat tarihinde görülen duruşmada hakkında verilen yaklaşık 2 yıl 8 ay hapis cezası kararına yönelik itirazı değerlendirildi. Moskova Babuşkinski Mahkemesi’nde görülen davada Navalny’nin ev hapsinde geçirdiği süre cezadan düşülerek 2 yıl 5 ay hapis cezası verildi.

Hakkında verilen hapis kararı onanan Navalny, itirazlarına rağmen sadece yatacağı süreden indirim alabildi. Öte yandan Rusya Adalet Bakanlığı, Navalny hakkında verilen hapis cezasının bozulması yönünde karar açıklayan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararına resmi olarak itiraz edildiğini duyurdu. Batılı ülkelerin diplomatları duruşmaları takip etti Öğleden sonra görülen davada ise Navalny, 2. Dünya Savaşı’nda yaralanan Rus askerine hakaret ettiği için yargılandı. Duruşmayı Navalny’i destekleyen siyasiler, gazeteciler ve batılı ülkelerin diplomatları da takip etti. Navalny tutuklandıktan sonra 4. celsesi görülen duruşmada, Navalny yine zehirlenmekten korktuğunu ima ederek, salatalık turşusu ve dondurma yapmayı öğrendiğini söyledi.



Navalny, kararı beklerken destekçilerine seslenerek, “Neden bu kadar üzgünsünüz? Size söyleyecek çok şeyim var. Salatalık turşusu yaptım. Salatalıkları bir poşetin içerisinde tuzluyorum ve bekletiyorum” dedi.

Navalny hakaret davasından da ceza aldı Daha önce tanık ifadelerinin dinlendiği davada Navalny, 2. Dünya Savaşı sırasında yaralanan Ignat Artemenko’ya hakaret suçu nedeniyle ceza aldı. Savcı, Navalny’ye 950 bin ruble ve 240 saat kamu hizmeti cezası verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti ise Artemenko’ya hakaret ettiği kanıtlanan Navalny’nin suçunun sabit olduğunu bildirerek, Navalny’ye kamu hizmeti cezası vermezken, 850 bin ruble (80 bin TL) para cezası verilmesine hükmetti.



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