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02 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
- Rus muhabir mikrofonunu canlı yayında köpeğe kaptırdı

- Rus muhabir mikrofonunu canlı yayında köpeğe kaptırdı

Canlı yayın bağlantısı

Sosyal Medya Televizyon Canlı Yayın Hava Durumu Muhabir 

-Köpeğin mikrofonu kapması
-Muhabir mikrofonu alma çabaları
-Muhabir köpekle canlı yayına çıkması

( MOSKOVA ) MOSKOVA

- Rus muhabir sokaktan canlı yayın yaptığı sırada mikrofonunu köpeğe kaptırdı. Rusya’da yayın yapan MIR 24 isimli televizyon kanalında muhabir Nadezhda Serezhkina canlı yayın bağlantısı sırasında nadir görülebilecek bir olayla adından söz ettirdi. Yüksek bir noktada Moskova’daki hava durumunu ve baharın gelişini anlatan muhabir konuşmasını sürdürdüğü sırada bir köpek muhabirin yanına yaklaştı. Köpeği fark etmeyen muhabir, elindeki mikrofonu köpeğe kaptırdı. Muhabir ise kaptırdığı mikrofonu geri almak için köpeğin peşinden uzun bir süre koştu. Uzun uğraşlar sonucu mikrofonu geri aldı Rus muhabir mikronunu almak için uzun çabalar harcadıktan sonra bir kez daha canlı yayın bağlantısı yapıldı. Nadezhda Serezhkina adlı muhabir bu kez kameranın karşısına köpekle çıktı. Muhabirin mikrofonu köpeğe kaptırdığı anlar yüzlerce kişi tarafından sosyal medyada defalarca izlendi.
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