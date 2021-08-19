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Rus mayın tarama gemisi ‘Kovrovets’ Çanakkale Boğazı’ndan geçti
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19 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Rus mayın tarama gemisi ‘Kovrovets’ Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Rus mayın tarama gemisi ‘Kovrovets’ Çanakkale Boğazı’ndan geçti

nusret mayın gemisi önünden geçerken detay

Akkale Sahil Güvenlik Türk Bayrağı 

-kilitbahir kalesi önünden geçerken dertay
-dur yolcu yazısı önünden geçerken detay
-türk bayrağı önünden geçerken detay
-türk sahil güvenlik botundan genel ve detay görüntüler

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

- Rus Donanması'na ait 913 borda numaralı mayın tarama gemisi 'Kovrovets', Çanakkale Boğazı’ndan geçerek, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Ege Denizi’nden saat 08.20’de Çanakkale Boğazı’na giriş yapan Rus Donanması’na ait 913 borda numaralı mayın tarama gemisi ‘Kovrovets’, saat 10.00 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi, ‘Dur Yolcu’ sembolü önünden ilerleyen gemi, boğazın manevrası en güç noktası olan Nara Burnu’nu da geçerek, Marmara Denizi’ne doğru yol aldı. Rus Donanması’na ait 913 borda numaralı mayın tarama gemisi ‘Kovrovets’e boğazı geçişi sırasında Türk Sahi Güvenlik botu refakat etti. (UYC
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