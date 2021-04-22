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22 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
- Rus istihbaratından Kırım'da 'casusluk' operasyonu: 1 gözaltı

- Rus istihbaratından Kırım'da 'casusluk' operasyonu: 1 gözaltı

Casusluk iddiasıyla gözaltına alınan Ruslardan detaylar

( MOSKOVA ) - Rus istihbaratından Kırım'da "casusluk" operasyonu: 1 gözaltı MOSKOVA

Casus Asus İstihbarat Merkezi Vatana İhanet Hapis Cezası 


- Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Kırım'da Ukrayna için casusluk yaptığı öne sürülen 1 Rus vatandaşını gözaltına aldı. Geçtiğimiz hafta Ukrayna’nın St. Petersburg Konsolosu Aleksandr Sosonyuk’u gizli bilgileri topladığı gerekçesiyle gözaltına alan Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), bugün de Kırım'da Ukrayna için casusluk yaptığı öne sürülen 1 kişiyi gözaltına aldı. FSB tarafından yapılan açıklamada, Kırım’ın Akmescit şehrinde 1 Rus vatandaşının Rus ordusunun Karadeniz filosuna dair gizli verileri topladığı, bu bilgileri Ukrayna Savunma Bakanlığı’nın istihbarat merkezine göndermeyi hedeflediği belirtildi. İsmi açıklanmayan 1 Rus vatandaşının önce ifadesinin alındığı, daha sonra nöbetçi mahkemeye sevk edildiği bildirildi.
Casusluk yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan Rus vatandaşının 2 ay sonraki duruşma süresine kadar tutuklu kalacağı ve "vatana ihanet" suçlamasıyla 12 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanacağı öğrenildi.
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