Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Rus işçi Rus Sefarethanesi'nde ölü bulundu

Rus işçi Rus Sefarethanesi'nde ölü bulundu

Polisin konsolosluğa girişi

Sağlık Ekibi Cenaze Cenaze Aracı Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Sağlık ekibi
-Konsolosluk binası
-Olay yerine gelen inceleme ekibi
-Genel ve detay

( İSTANBUL -ÖZEL)- Rusya İstanbul Başkonsolosluğu Sefarethanesi'nde Rus işçi ölü bulundu İSTANBUL

- Rusya İstanbul Başkonsolosluğu Sefarethanesi’nde sabah saatlerinde Rus uyruklu bir çalışan fenalaştı. Ağızından kanlar geldiği öğrenilen işçinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı. Olay saat 11.00 sıralarında Sarıyer Piyasa Caddesi üzerindeki Rusya İstanbul Başkonsolosluğu Sefarethanesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sefarethanede çalışan Rus uyruklu Igor Federov(54) henüz bilinmeyen bir nedenle fenalaştı. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Ağızından kanlar gelen işçi olduğu yerde hayatını kaybetti. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri işçi üzerinde yaptığı tetkikler sonucu işçinin hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede gelen polis ekipleri incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından işçinin bir süredir hastalığı olduğu tespit edildi. Ekiplerin incelemelerinin ardından işçinin cansız bedeni cenaze aracı ile Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı