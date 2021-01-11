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11 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Rus devriyesi Ayn El Arab icra edildi

- Rus devriyesi Ayn El Arab icra edildi

Kobani’den geçen zıhrlı araçların görüntüsü

( AYN EL ARAB ) AYN EL ARAB

Zırhlı Araç Zırhlı Araçlar Bild 


- Devriye yapan Rus zırhlılarıi Suriye’nin Ayn El Arab kentinde icra edildi. Rusya tarafından gerçekleştirilen devriyede, Rus zırhlıları Suriye’nin Ayn El Arab kentinden geçti. Helikopterlerin zırhlı araçlara eşlik ettiği öğrenildi. Yerel kaynaklar, devriyenin Ayn El Arab’a bağlı Jarqali, Karan, Saleeb, Boban, Saftak, Tal Shair, Susan, Kula, Binder, Maşko köylerden geçtiğini bildirdi.
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