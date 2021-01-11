- Rus devriyesi Ayn El Arab icra edildi

- Devriye yapan Rus zırhlılarıi Suriye’nin Ayn El Arab kentinde icra edildi. Rusya tarafından gerçekleştirilen devriyede, Rus zırhlıları Suriye’nin Ayn El Arab kentinden geçti. Helikopterlerin zırhlı araçlara eşlik ettiği öğrenildi. Yerel kaynaklar, devriyenin Ayn El Arab’a bağlı Jarqali, Karan, Saleeb, Boban, Saftak, Tal Shair, Susan, Kula, Binder, Maşko köylerden geçtiğini bildirdi.
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