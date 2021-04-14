- Rus birlikleri Tel Rıfat kırsalından ayrılıyor

- Suriye’de Halep’in kuzeyindeki Tel Rıfat kırsalındaki Rus birliklerinin askeri araçlarla bölgeden ayrıldığı belirtildi. Suriye’de Halep’in kuzeyindeki Tel Rıfat'ta Rus askeri araçları bölgeden ayrılırken görüntülendi. Rus birliklerinin bölgeden çekilme sebebi henüz bilinmezken birliklerin bölgeden çekilmesini istemeyen terör örgütü YPG/PKK mensupları yollarda kurdukları barikatları aleve verdi. Suriye Milli Ordusu’nun (SMO) bölgede kontrol sağlamasında korkan terör örgütü YPG/PKK mensupları barikatlarla yolları kapatmaya çalıştı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım