Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Rus birlikleri Tel Rıfat kırsalından ayrılıyor

- Rus birlikleri Tel Rıfat kırsalından ayrılıyor

Çekilen Rus araçları

( TEL RIFAT ) TEL RIFAT

Askeri Araç Terör Örgütü Trol 


- Suriye’de Halep’in kuzeyindeki Tel Rıfat kırsalındaki Rus birliklerinin askeri araçlarla bölgeden ayrıldığı belirtildi. Suriye’de Halep’in kuzeyindeki Tel Rıfat'ta Rus askeri araçları bölgeden ayrılırken görüntülendi. Rus birliklerinin bölgeden çekilme sebebi henüz bilinmezken birliklerin bölgeden çekilmesini istemeyen terör örgütü YPG/PKK mensupları yollarda kurdukları barikatları aleve verdi. Suriye Milli Ordusu’nun (SMO) bölgede kontrol sağlamasında korkan terör örgütü YPG/PKK mensupları barikatlarla yolları kapatmaya çalıştı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
Askeri araç takla attı: 8 yaralıAskeri araç takla attı: 8 yaralı
FETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli GörüşmelerFETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli Görüşmeler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement