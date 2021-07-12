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Rus askeri römorkörü İstanbul Boğazı'ndan geçti
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12 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Rus askeri römorkörü İstanbul Boğazı'ndan geçti

Rus askeri römorkörü İstanbul Boğazı'ndan geçti

Gemi geçiş anı

Asker 

-Detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul Boğazı’ndan geçen Rus Donanması’na ait ‘Sergey Balk’ isimli askeri römorkör, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Rus donanması’na ait askeri ‘Sergey Balk’, isimli askeri römorkör saat 15.00 sıralarında İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Marmara denizi'ne açılan ‘Sergey Balk’, römorköre Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı'na ait bot eşlik etti. (HZE-ZA-
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