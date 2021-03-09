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09 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
- Rus askeri ikmal gemisi ‘IMAN’ Çanakkale Boğazı’ndan geçti

- Rus askeri ikmal gemisi ‘IMAN’ Çanakkale Boğazı’ndan geçti

gemiden detay

Akkale Sahil Güvenlik 

-dur yolcu yazısı önünden geçerken detay
-kilitbahir kalesi önünden geçerken detay
-sahil güvenlik botundan detay
-genel ve detay görüntüler

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

- Rus Donanması Karadeniz ikmal tankeri IMAN, Çanakkale Boğazı’ndan Akdeniz’e doğru geçiş yaptı. Marmara Denizi açıklarından saat 12.00 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması Karadeniz Filosu 205. Yardımcı Gemi Ekibi 2.Grup Projesi 6404 Olekma Sınıfı ikmal tankeri IMAN,14.30 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ve 'Dur Yolcu' yazısını geçerek Akdeniz’e doğru ilerleyen Rus askeri ikmal gemisi IMAN’a boğaz geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botu refakat etti. (UYC
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