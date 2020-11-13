Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
- Rus Askeri, Dağlık Karabağ'da Gözlem Noktalarına Yerleşiyor

- Rus Askeri, Dağlık Karabağ'da Gözlem Noktalarına Yerleşiyor

Korneşenkov’un basın toplantısı

Güzergah Çatışma Barış Gücü Basın Toplantısı Basın Açıklaması 

-Fotoğraf:
-Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov
-Kaynak: İHA

( MOSKOVA ) - Rus askeri, Dağlık Karabağ'da gözlem noktalarına yerleşiyor MOSKOVA

- Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Dağlık Karabağ’da gözlem noktaları kuran Rus Barış Güçleri’nin bölgede kontrolü sağladığını ve temas hattının tamamında ateşkese uyulduğunu açıkladı.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov dün gece saatlerinde yaptığı basın açıklamasında, Rus Barış Gücü askerlerinin, Dağlık Karabağ’daki faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Açıklamaya göre; Rus askeri, dün itibariyle Karabağ’da belirlenen yerlere gözlem noktaları kurdu ve bölgede kontrolü sağladı. Konaşenkov yaptığı açıklamada, “Bugün, Rusya barış güçlerinin önde gelen birlikleri, Dağlık Karabağ topraklarında ateşkes ve çatışmaların sonlanması ile ilgili anlaşmalara uyulup uyulmadığını izleme görevini yerine getirmeye başladı.
Temas hattının tamamında ateşkese uyuluyor. 15. Motorlu Piyade Tugayı’nın barış gücü taburu, tempolu bir yürüyüşle saat 17.00'de Hankendi kentine girdi” dedi.
Dağlık Karabağ’a 10 yeni gözlem noktası kuruldu Konaşenkov, Rus Barış Gücü askerlerinin kurduğu gözlem noktalarıyla ilgili olarak, “Barış gücü tugayının öncü birlikleri; Goris, Sus, Geytala, Lısogorskiy geçidi, güneybatı Şuşa kenar mahalleleri güzergahında ilerledi ve 'Güney' (Yug) sorumluluk bölgesinde 4 gözlem noktasına konuşlandı. Barış gücü birlikleri Laçin koridorunda ve yolun Laçin-Lısogorskiy Sovhozu kısmında 6 geçici gözlem noktası kurarak kontrolü sağladı” diyerek, şu ana kadar 10 gözlem noktası kurulduğunu belirtti.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…
Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...
Kan Donduran Selfie Fotoğrafı! Kimse Ne Olduğunu AçıklayamadıKan Donduran Selfie Fotoğrafı! Kimse Ne Olduğunu Açıklayamadı
Corona Virüs Vakasının Tespit Edilmediği 9 ÜlkeCorona Virüs Vakasının Tespit Edilmediği 9 Ülke
Koronavirüste Dünya Çaresiz! Ölü Sayısı Binler!Koronavirüste Dünya Çaresiz! Ölü Sayısı Binler!
Yunanistandan FETÖcüye Kıyak, Göçmene DayakYunanistandan FETÖcüye Kıyak, Göçmene Dayak
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı