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Rus adamın ölümü, arkadaşlık platformuna son giriş tarihiyle ortaya çıktı
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14 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Rus adamın ölümü, arkadaşlık platformuna son giriş tarihiyle ortaya çıktı

Rus adamın ölümü, arkadaşlık platformuna son giriş tarihiyle ortaya çıktı

Daireden detay

Sosyal Medya Polis Alkol Cenaze Sağlık Ekipleri 

-Polis ekiplerinden detay
-Site sakinlerinden detay
-Dimitriev'in arkadaşından detay
-Cenaze aracının siteye girişi
-Cenazenin evinden çıkartılışı
-Fotoğraf

( ANTALYA )- Yalnız yaşadığı evde ölü bulunan 57 yaşındaki yerleşik Rus’un cenazesi, kesin ölüm nedeni belirlenmek üzere Adli Tıp Morguna kaldırıldı ANTALYA

- Antalya’da yaşayan 57 yaşındaki yerleşik Rus vatandaşı yalnız yaşadığı evinde ölü olarak bulundu. Rus adamın ölümü ise, sosyal medyadaki arkadaşlık platformuna son giriş tarihiyle ortaya çıktı. Olay, bugün saat 11.30 sıralarında Hurma Mahallesi 252 sokak üzerindeki bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın giriş katındaki dairede yalnız yaşayan yerleşik Rus vatandaşı Leonid Dmitriev’e (57) telefonla ulaşamayan arkadaşı, son olarak sosyal medyadaki arkadaşlık platformundan Dmitriev’in giriş tarihinin 6 Haziran olduğunu gördü. Evine gelen arkadaşı, yine Dmitriev’den haber alamayınca durumu polise bildirdi. İhbarın ardından olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Sağlık ekipleri eve girdiklerinde yerde hareketsiz yatan Dmitriev’in hayatını kaybettiğini belirledi. Dmitriev’in cansız bedenin hemen yanı başında ise içerisinde alkol olduğu ileri sürülen 5 litrelik bir bidon tespit edildi. Öte yandan, Dimitriev’in son olarak 4 gün önce siteye girerken komşuları tarafından görüldüğü ve ayaklarında şişmeler olduğu belirtildi. Dmitriev’in cansız bedeni, yapılan ilk incelemenin ardından kesin ölüm nedeni belirlenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (SM-
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