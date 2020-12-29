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29 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
Ruhsatsız birahaneye polis baskını

Ruhsatsız birahaneye polis baskını

İçeriden görüntü

Polis Para Cezası Polis Baskını Polis Ekipleri 

-Adamların oturmaları
-Detay

( İSTANBUL ) -- İçeri de bulunanlara toplam 31 bin 500 TL para cezası kesildi İSTANBUL

- Zeytinburnu’nda ruhsatsız birahaneye baskın düzenleyen polis ekipleri, içeri de bulunan 10 şahsa toplam 31 bin 500 TL idari para cezası uygulandı. Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, “ 27 Aralık Pazar günü saat 22.40 sıralarında Zeytinburnu ilçesi Veliefendi Mahallesinde bulunan bir adresin bodrum katını ruhsatsız birahane olarak kullanıldığı yönünde ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler yaptığı denetimde, işyerinin açık olduğu, içerde 10 şahsın bulunduğu ve şahısların sosyal mesafe kurallarına uymadıkları görüldü.
İş yerinde bulunan şahıslara 1593 Sayılı Umumu Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi gereği 3 bin 150’şer TL’den olmak üzere toplam 31 bin 500 TL idari para cezası uygulandı. Ruhsatsız faaliyet gösteren bahse konu işyeri İlçe Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.
(ZA-
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