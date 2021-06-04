Ruh sağlığı hastalarına tiyatro ve müzik eğitimi

-Müzik eşliğinde oyunlar oynanması

-Merkezden ve uygulamalarından görüntüler

-Yönetici, doktor, usta öğretici ve tiyatrocuyla röportaj



( AMASYA -ÖZEL) AMASYA



- Amasya’da bulunan Recep Akyılmaz Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi’nde hastalara tiyatro ve müzik eğitimi veriliyor. ‘Danışan’ olarak adlandırılan hastalar bu keyifli eğitimleri hiç aksatmıyorlar. Danışanlar, merkezin önünde sergilenen tek perdelik gösterideyse hünerlerini sergiliyor. Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde faaliyet gösteren merkez ile Amasya Halk Eğitimi Merkezi iş birliğiyle gerçekleştirilen eğitimlere katılan hastalar sahneledikleri oyunda hünerlerini sergiledi. Oyun sonrası saz ve gitar eşliğinde sevilen türküleri seslendiren tiyatrocular doyasıya eğlendi. Köy bekçisi rolünü üstlenen Yağmur Korkmaz performansıyla alkışlanan oyuncuların başında geldi. Kısa sürede ezberlediği rolünü rahat şekilde sahneleyen Korkmaz, “Daha önce de bekçi rolünü üstlenmiştim. Ayrıca diş hekimliği rolü de sergilemiştim. Tiyatroyu çok seviyorum” dedi.

Korkmaz'ın hayali ise eğitimini geliştirerek tanınmış usta tiyatrocularla aynı sahnede bulunmak. 6 yıldır tiyatro kursu düzenlediklerini belirten usta öğretici Orhan Bol, “Eğitimlerimizle arkadaşlarımızın başarısına başarı kattık. 25 arkadaşımızı sahneye çıkarttık” diye konuştu.

250 hastanın takibinin yapıldığı merkezde ilaç tedavisinin yanı sıra diğer tedavi metotlarının da uygulandığını anlatan Psikiyatri Uzmanı Dr. Ayşegül Yağız, tiyatro ve müziğin tedaviyi destekleyici yönünün de bulunduğunu söyledi.



Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında merkezde düzenlenen tiyatro ve müzik etkinliğine Amasya Milli Eğitim Müdürlüğü’nden şube müdürü Hayriye Tüfekçi de katıldı.

Öğrenmenin yaşı, zamanı ve yerinin olmadığına değinen Tüfekçi, “Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğümüzün sloganı da her zaman, her yerde, herkes için eğitim. Bunu burada bir kez daha canlı olarak gördük” şeklinde konuştu.



