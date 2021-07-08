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RTÜK Yayın Denetim ve Değerlendirme Müdürü Tınaztepe son yolculuğuna uğurlandı
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8 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
RTÜK Yayın Denetim ve Değerlendirme Müdürü Tınaztepe son yolculuğuna uğurlandı

RTÜK Yayın Denetim ve Değerlendirme Müdürü Tınaztepe son yolculuğuna uğurlandı

Evin önünden cenaze aracının mezarlığa hareket etmesi

Hastane Kabristan Cenaze Namazı Cenaze Aracı Kanserle Mücadele 

-Cenazenin cenaze namazı için omuzlarda taşınması
-Helallik alınması
-Cenaze namazının kılınması
-Aile kabristanına defnedilmek üzere cenazenin omuzda taşınması
-Mezarın başında yapılan dualar
-Eşine baş sağlığı dileyen vatandaş
-Mezarın üstünde çelenklerle son görüntüsü

( SİNOP ) SİNOP

- Dün hayatını kaybeden 56 yaşındaki RTÜK Yayın Denetim ve Değerlendirme Müdürü Semra Tınaztepe, Sinop'un Gerze ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.Televizyon dünyasının yöneticilerinden Semra Tınaztepe, yaklaşık 2 yıldır kanserle mücadele ediyordu. Tınaztepe, dün sabaha karşı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Tüm çalışma arkadaşlarınca çok sevilen Tınaztepe'nin kaybı tüm medya camiasını derinden üzdü.Semra Tınaztepe’nin cenazesi bu sabah memleketi Sinop’un Gerze ilçesine getirildi.
Cenaze, evinin önünde helallik alınmasının ardından toprağa verilmek üzere Eski Mezarlık’a götürüldü. Burada öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Tınaztepe’nin cenazesi aile kabristanına defnedildi. Eşi Timur Tınaztepe, oğlu Engin Tınaztepe, aile dostları ve sevenleri Semra Tınaztepe’yi son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Tınaztepe’nin çalışma arkadaşları ve kurumu da cenazeye çelenk gönderdi.
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