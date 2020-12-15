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15 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
ROTTERDAM - Hollanda'da Kovid-19 önlemleri 19 Ocak'a kadar sıkılaştırıldı

ROTTERDAM - Hollanda'da Kovid-19 önlemleri 19 Ocak'a kadar sıkılaştırıldı

- Şehir merkezinden detaylar - Kapalı mağazalardan detaylarROTTERDAM - Hollanda , yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgınında günlük yeni vaka sayılarının artması nedeniyle bugünden itibaren 19 Ocak 2021'e kadar daha sıkı karantina kurallarına geçildiğini duyurdu. Açıklanan tedbirlere göre, temel ihtiyaçların temin edildiği market, kasap, manav, fırın gibi yerlerin dışındaki tüm dükkan ve mağazalar, güzellik merkezleri, berber, kuaför ve masaj salonları ile dövmeciler, sinema, müze, hayvanat bahçesi ve kütüphaneler kapatıldı.

Koronavirüs Karantina Kütüphane Sayılar Hayvanat Bahçesi 

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