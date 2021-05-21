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21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
ROTTERDAM - Hollanda'da İsrail'in saldırıları protesto edildi

ROTTERDAM - Hollanda'da İsrail'in saldırıları protesto edildi

- Protestocu grup - Gösteriye Türk bayrakları ile katılanlardan detaylar - Sloganların atılması Hollanda 'da İsrail'in saldırıları protesto edildi - Protestonun yanı sıra Gazze Şeridi'nde sağlanan ateşkes ve Filistin direnişinin zaferi kutlandıROTTERDAM (AA) - Hollanda 'nın Rotterdam kentinde İsrail'in Filistin topraklarına düzenlediği saldırılar protesto edildi. Hollanda Filistin Topluluğunca (PGNL) düzenlenen gösteride Gazze Şeridi'nde sağlanan ateşkes ve Filistin direnişinin zaferi de kutlandı.Çok sayıda Filistinlinin yanı sıra Türkler ve Hollanda lıların da katıldığı gösteride, "Filistin için özgürlük" ve "Boykot İsrail" sloganları atıldı ve tekbirler getirildi.
Gösteride dalgalanan Filistin ve Türk bayraklarının yanı sıra protestocular, "Çok yaşa Filistin", "Etnik temizliğe son ver", "Masum insanları öldürmeyi durdur, bu terörizmdir", "Ateşkes, işgalin sonu anlamına gelmez", "İşgali hemen durdur" ve "Filistin özgür olacaktır" yazılı dövizler taşıdı.Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı gösteri olaysız sona erdi.

Özgürlük Protesto İsrail Terörizm Saldırı 

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