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Römorka bağlı rafting botu devrildi: 2'si ağır, 4 yaralı
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30 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlandı
Römorka bağlı rafting botu devrildi: 2'si ağır, 4 yaralı

Römorka bağlı rafting botu devrildi: 2'si ağır, 4 yaralı

Kazada devrilen botlar

Jandarma Altın 

-Botun bağlı olduğu midibüs
-Devrilen botlar
-Botun bağlı olduğu araç
-Devrilen rafting botları

( TUNCELİ ) TUNCELİ

- Tunceli’de minibüsün römorkuna bağlı rafting botunun devrilmesi sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Kaza, Tunceli-Ovacık karayolunun 8. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 62 AD 466 plakalı midibüsün römorkuna bağlı rafting botu, aracın virajı sert şekilde alması sonucu devrildi. Kazada, botta bulunan 4 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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