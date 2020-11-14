- Romanya’da Covid-19 hastalarının olduğu hastanede yangın: 10 ölü, 7 yaralı



- Romanya’da Covid-19 hastalarının bulunduğu hastanede çıkan yangında 10 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Romanya’nın kuzeyin de yer alan Piatra Neamt kentinde Covid-19 hastalarının bulunduğu hastanenin yoğun bakım bölümünde yangın çıktı. Çıkan yangında yoğun bakımda bulunan 10 hasta hayatını kaybederken, 1’i doktor 7 kişi ağır şekilde yaralandı. Yerel Acil Durumlar Müfettişliği Sözcüsü Irina Popa yaptığı açıklamada, yangının Piatra Neamt kentindeki devlet hastanesinde Covid-19 hastaları için ayrılan yoğun bakım koğuşunda çıktığını aktardı. Romanya Sağlık Bakanı Nelu Tataru yerel basına verdiği demeçte, yangının "büyük ihtimalle bir kısa devreden kaynaklandığını" ifade ederek, hastaların yakın şehirlerdeki diğer hastanelere transfer edildiğini açıkladı.





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