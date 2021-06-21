Romalıların Efes'ten sonraki en önemli kentlerinde kazı çalışmaları tekrar başladı



- Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Dinar ilçesinde tarihi M.Ö. 8. yüzyıla kadar dayanan Apameia Antik Kenti’nde kazı çalışmalarının yeniden başladığını ve 7 ay sürmesinin planlandığını kaydetti.

Efes Antik Kenti'nden sonraki en önemli şehir olarak kabul edilen Apemeia’nın ayrıca 7 bin kişilik olduğu tahmin edilen antik tiyatronun önemli bir kısmı gün yüzüne çıkarıldı. Vali Gökmen Çiçek, Dinar ilçesinde bir dizi açılış yaparak, ziyaretler gerçekleştirdi. Vali Çiçek’e ziyaretlerinde milletvekilleri ile birlikte protokol üyeleri de eşlik etti. İlk olarak Dinar ilçesi Haydarlı Beldesi’ne bağlı Ocaklı köyüne giden Vali Çiçek, hayırseverlerin destekleriyle yapılacak 630 kişinin ibadet edebileceği Ocaklı Köyü Camii’nin temel atma törenine katıldı.

Vali Çiçek, ardından lavantadan çeşitli kozmetik ürünleri üreten kadın kooperatiflerinin ürünlerinin satışının yapıldığı Dinarelli Lavanta Tesisleri’nin açılışını gerçekleştirdi. Vali Çiçek sonrasında ise Dinar ilçesi Akgün köyünde de muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya gelip, zengin içeriği ve huzur dolu ortamıyla Dinarlı vatandaşlara hizmet edecek Dinar İlçe Halk Kütüphanesi’nin açılışını yaptı. Kentin tarihi M.Ö. sekizinci yüzyıla kadar dayanıyor Vali Çiçek ve protokol üyelerinin son durağı tarihi İpek ve Kral Yolu'nun kesiştiği noktada yer alan Frig, Pers ve Roma uygarlıklarından izler taşıyan Apameia Antik Kenti oldu. Vali Çiçek antik kentte de incelemelerde bulundu. Antik dönemde Phrygia Bölgesi'nin sınırlarında kalan Dinar ilçesinde Üçlerce Tepe ile Toptepe üzerinde kurulan Kelainai-Apameia kenti, ana yol güzergahlarının kavşak noktasında kurulduğundan stratejik bir öneme sahip bir kent. Dinar ilçesinde tarihi M.Ö. 8. yüzyıla kadar dayanan Apameia Antik Kenti’nde başlatılan kaza çalışmaları devam ederken, Roma döneminde Efes Antik Kenti'nden sonraki en önemli şehir olarak kabul edilen Apemeia’daki 7 bin kişilik olduğu tahmin edilen antik tiyatronun önemli bir kısmı gün yüzüne çıkarıldı. Kazı çalışmaları kaldığı yerden başlıyor Vali Çiçek açıklamaları sonrası yaptığı açıklamada, Apameia Antik Kenti’nde yapılacak olan ve 7 ay sürmesi planlanan 2021 yılı kazılarının, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izniyle, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü birimi Afyonkarahisar Müzesi Müdürü Mevlüt Üyümez başkanlığında, Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Bilgin’in bilimsel koordinatörlüğünde, 14 farklı üniversiteden, 40 bilim insanının katılımıyla başlayacağını ifade etti.



