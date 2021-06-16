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16 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Romalılardan kalma altın tacı satamadan yakalandılar

- Romalılardan kalma altın tacı satamadan yakalandılar

-Jandarmanın operasyonundan detaylar

Kaçak Güvenlik Güçleri Akalan 

--Ele geçirilen tarihi eserler

( DENİZLİ ) DENİZLİ

- Denizli’nin Honaz ilçesinde ellerinde bulunan Roma dönemine ait altın taç ile birlikte çok sayıda tarihi eseri satmaya çalışan 2 şüpheli suçüstü yakalandı. Denizli Jandarma Komutanlığı bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kültür ve tabiat varlığı kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında ellerinde bulunan tarihi eserleri satmaya çalışan 2 şüpheliyi takibe aldı. Yapılan takip sonucunda tarihi eserleri satmak için müşteri kılığına giren güvenlik güçleriyle buluşan şüpheliler, suçüstü yapılarak gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler ile birlikte 91 parçadan oluşan 1 adet Roma dönemine ait altın taç, 1 adet 5 parçadan oluşan altın süsü, 1 adet pişmiş toprak testi, 13 adet bronz obje ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler adli makamlara sevk edilirken, ele geçirilen tarihi eserler Denizli Müze Müdürlüğüne teslim edildi. (EEP-MB-Y)
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