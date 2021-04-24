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24 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Roma ve Bizans dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi

Roma ve Bizans dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi

ELE GEÇİRİLEN ÜRÜNLERDEN DETAYLAR

Kaçak Akalan İpekyolu Dolar İstihbarat 

-FOTOĞRAF KARELERİ

( BURSA )- 50 bin dolara satarken yakalandılar BURSA

- Bursa'da Roma ve Bizans dönemine ait sikke ile tarihi eser niteliğindeki objeleri 50 bin dolar karşılığında satmak isteyen tarihi eser kaçakçıları yakalandı.Bursa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Gürsu İlçe Jandarma Komutanlığı İpekyolu Karakolu, yol kontrolünde şüphelendikleri aracı durdu. İçerisinde Ü.Ş. ve R.B.'nin olduğu 16 ACT 374 plakalı otomobilde yapılan aramada, 11 tane tarihi eser niteliğindeki obje, 52 tane ise Roma ve Bizans dönemine ait sikke ele geçirildi.Zanlılar, hakkında adli işlem başlatılırken, 50 bin dolarak satılacak olan sikke ve objeler ise Bursa Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
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