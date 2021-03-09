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09 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
ROMA - İtalya'da Cumhurbaşkanı Mattarella Kovid-19 aşısı yaptırdı

ROMA - İtalya'da Cumhurbaşkanı Mattarella Kovid-19 aşısı yaptırdı

- İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın hastaneye giriş ve çıkışı İtalya 'da Cumhurbaşkanı Mattarella Kovid - 19 aşısı yaptırdıROMA (AA) - İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, yeni tip koronavirüse (Kovid - 19) karşı aşı yaptırdı.Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, başkent Roma'daki kitlesel aşılamada sıranın 1941 ve öncesinde doğanlara gelmesiyle Cumhurbaşkanı Mattarella’nın, Lazzaro Spallanzani Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsüne giderek aşısını olduğu bildirildi.
İtalya n ANSA ajansının haberinde, 79 yaşındaki Mattarella'ya, ilaç şirketi Moderna tarafından üretilen Kovid - 19 aşısından uygulandığı belirtildi.Kitlesel aşılamada 27 Aralık 2020'de sağlık çalışanlarından başlatan İtalya 'da şu ana kadar 5 milyon 587 bin 592 kişi aşılandı. Bu kişilerin 1 milyon 697 bin 225'ine ikinci doz Kovid - 19 aşısı yapıldı.Aşılamaya hızlı giriş yapan ancak sonrasında Avrupa genelinde tedariklerde yaşanan gecikmeler nedeniyle kitlesel aşılamanın yavaşladığı İtalya 'da nisan ayından itibaren tedariklerin hızlanması ve yaza kadar aşı olmak isteyen herkesin aşılanması hedefleniyor.

Koronavirüs Hastane Başkent İtalya Sağlık Çalışanları 

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