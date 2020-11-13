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13 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Roma dönemine ait 1547 adet sikke ele geçirildi

Roma dönemine ait 1547 adet sikke ele geçirildi

Ele geçirilen tarihi sikkelerden detay

( ANTALYA ) ANTALYA

Adli Kontrol Jandarma Karya Akaryakıt İstasyonu Irak 


- Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda Roma dönemine ait 1547 adet tarihi sikke ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde N. Y. , M.E. , F.Y. ve Y.B. isimli şahısların Alanya ilçesinden Manavgat ilçesine tarihi eser getireceği tespit edilmesi üzerine fiziki takip başlatıldı. Şüpheli şahısların içinde bulunduğu araç Manavgat'ın Side mahallesinde bir akaryakıt istasyonu geliğinde önü kesilerek durduruldu. Araçta yapılan aramada torpido gözüne gizlenmiş 1547 adet Roma dönemine ait tarihi sikke ele geçirildi. Ele geçen tarihi Sikkelerin expertiz yapılmak üzere Manavgat Side Müze Müdürlüğüne gönderileceği bildirildi.
Müze Müdürlüğünce Sikkelere ait fotoğraflar üzerinde yapılan ön incelemesinde Sikkelerin Roma ve Helenistik döneme ait gerçek ve tarihi eser niteliğinde olduğu anlaşıldı. Gözaltına alınan şüpheliler N. Y. , M.E. , F.Y. ve Y.B.adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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