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27 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
ROMA - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kanadalı ve Litvanyalı mevkidaşlarıyla görüştü

ROMA - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kanadalı ve Litvanyalı mevkidaşlarıyla görüştü

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Kanada Dışişleri Bakanı Marc Garneau ile görüşmesi - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius LandsbergisDışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kanadalı ve Litvanyalı mevkidaşlarıyla görüştüROMA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kanada Dışişleri Bakanı Marc Garneau ve Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis ile görüştü.Bakan Çavuşoğlu, İtalya'nın ev sahipliğinde yarın yapılacak DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu ve Suriye konulu kısıtlı katılımlı bakanlar toplantıları için bulunduğu Roma 'da, Kanada Dışişleri Bakanı Garneau ve Litvanya Dışişleri Bakanı Landsbergis ile bir araya geldi.Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, yarın da ikili temaslarda bulunacak.Çavuşoğlu, yarın Roma 'daki DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu ve Suriye konulu kısıtlı katılımlı bakanlar toplantıların ardından G20 Dönem Başkanı İtalya'nın, 29 Haziran Salı günü Matera kentinde ev sahipliği yapacağı G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak.

Toplantı İtalya 

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