Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
ROMA - DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu Bakanlar Toplantısı - Detaylar

ROMA - DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu Bakanlar Toplantısı - Detaylar

- Bakan Çavuşoğlu'nun gelişi - Toplantıdan detaylarDEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyon Bakanlar Toplantısı Roma'da başladıROMA (AA) - DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyon Bakanlar Toplantısı, İtalya 'nın ev sahipliğinde başkent Roma'da düzenleniyor. İtalya ’nın ABD ile ortaklaşa gerçekleştirdiği ve 80'i aşkın ülke ile uluslararası organizasyondan temsilcilerin hazır bulunduğu DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu Bakanlar Toplantısı, Roma Fuar Merkezi’nde aile fotoğrafının çekilmesiyle başladı.
Toplantıya, Türkiye’den Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yanı sıra ev sahibi İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve diğer ilgililer katıldı.
İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, "DEAŞ, topraklarını kaybetmesi bakımından yenilgiye uğratıldı ancak kökü kurutulamadı. Halen yapacak çok şey var. Bu nedenle İtalya , Irak’ta NATO misyonlarına katılımını arttırmayı düşünüyor." dedi.
ABD Dışişleri Bakanı Blinken de bugün önemli bir etkinlik için bir araya geldiklerini ifade ederek, "DEAŞ’a karşı önemli başarılar elde edildi. Birlikte çalıştığımız için DEAŞ'a karşı ilerleme kaydettik ama halen yapılacak pek çok şey var." diye konuştu.
Yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgını sonrasında ilk kez yüz yüze olma özelliği taşıyan Roma'daki toplantının, DEAŞ'ın mutlak yenilgiye uğratılmasında koalisyonun uyumunu, Suriye ve Irak'taki kurtarılmış bölgeleri istikrara kavuşturma taahhüdünü teyit etmeyi ve çalışma gruplarında iş birliğini pekiştirmeyi hedeflediği belirtildi.Toplantıda ayrıca ev sahibi İtalya 'nın talebi doğrultusunda Sahel ve Afrika kıtasının farklı bölgelerinde DEAŞ ile bağlantılı terör örgütlerinin tehdidinin de ele alınacağı kaydedildi.DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu Toplantısı'nın ardından İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio ve ABD’li mevkidaşı Blinken, ortak basın toplantısı düzenleyecek.Diğer yandan, DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu Toplantısı'ndan sonra Suriye konulu kısıtlı katılımla bakanlar toplantısı da yapılması bekleniyor.

Koronavirüs Basın Toplantısı Uluslararası Koronavirüs Yüz Yüze 

İlgili Foto Galeriler
Tanıyamayacaksınız! Bu Fotoğraf Herkesi Şaşırttı...Tanıyamayacaksınız! Bu Fotoğraf Herkesi Şaşırttı...
Haluk Bilginer 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde 'en iyi erkek oyuncu' seçildiHaluk Bilginer 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde 'en iyi erkek oyuncu' seçildi
Putin, Erdoğan'a dondurma ısmarladıPutin, Erdoğan'a dondurma ısmarladı
Çinli Heykeltıraştan 15 Temmuz HeykeliÇinli Heykeltıraştan 15 Temmuz Heykeli
Binali Yıldırım dünya çocuklarıyla biraradaBinali Yıldırım dünya çocuklarıyla birarada
Yalçın Topçu Türk Demokrasi Tarihi Ve Darbeler KonferansındaYalçın Topçu Türk Demokrasi Tarihi Ve Darbeler Konferansında
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement