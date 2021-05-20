Rodos gülünü Türkiye'ye yaydı, ithalatı önledi

-Belediye Başkanı Osman Topaloğlu konuşması

-Hanife Aydın Konuşması

-Kesilen güllerin temizlenerek paketlenmesi

-Detay



( SAMSUN -ÖZEL)- 240 metre kare alanda başladı, şimdi yılda 2 milyon gül üretiyor SAMSUN



- Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde süs bitkileri yetiştiren Hanife Aydın, 2002 yılında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün destekleriyle 240 metre alanda başladıkları kesme çiçek yetiştiriciliğinde Karadeniz Bölgesi’nin en büyük kesme çiçek yetiştiricisi oldu. Rodos gülünü aşılayarak Türkiye'ye yayan Aydın, ithalatın önüne geçilmesini sağladı.10 yıl önce kurduğu 240 metrelik sera ile gül yetiştiriciliğini kapalı sisteme dönüştüren Hanife Aydın, Yukarı Engiz Mahallesi’nde 15 bin metre karelik bir alanda yıllık 2 milyon dal gül yetiştiriyor. Kesme çiçek hikayesini anlatan Hanife Aydın, “Yaklaşık 2004 yılından beri kesme çiçek yetiştiriyorum. Hedefimiz yurt içi ihtiyaçlarını giderip, ihracata yönelmek. 19 Mayıs ilçesinde 17 bin metre kare alanda gül yetiştiriyoruz. Hedefimiz bunu 12 aya yaymak. Kırsal kalkınmaya proje verdik. Ladik ilçesinde arazi alıp orada daha farklı güller yetiştirmek istiyoruz. İhracata yönelmek istiyoruz. Güney Afrika’dan Rusya’ya, Azerbaycan’a ihracat yapılıyor. Biz niye yakınımızdaki komşumuza ihracat yapmayalım. Ülkemizin ihtiyacını giderip tabii ki ihracata yönelmek istiyoruz" dedi.

"Rodos gülünde ithalatının önünü kestik"2017 yılında Rodos gülünü ithal ettiklerini, bunları Adana’da aşılatıp 19 Mayıs'ta diktiklerini ifade eden Aydın, "Rodos denilen cinsin ithalatının önünü kestik. Yüzde 90’ı ülkemizde yetiştiriliyor. İlk olarak dükkâna diye aldık Rodos cinsini baktık ki çok güzel. Gözlerini kullanıp aşı yaptırdık. Yaptırdığımız aşı 1 dönüm araziye yetti. Ondan sonra buradaki yetiştirdiğimiz gözleri tekrar gönderdik ve 9 bin dönüm arazide Rodos gülü yetiştiriyoruz. Pandemi herkes gibi bizi de vurdu. Bizim işimiz cumartesi-pazar düğünlerle alakalı olduğu için hafta sonları kapalıyız. Bu yıl fiyatlarımız geriledi ama yıl ortalamasına vurursak 1,5-2 lirayı buluyor" diye konuştu.

Rodos gülü 19 Mayıs’tan Türkiye’ye yayıldı19 Mayıs İlçe Belediye Başkanı Osman Topaloğlu ise “2017 yılına kadar ithal edilen Rodos gülü, 2015 yılından beri Kenya’dan getirtilip burada aşılandı ve Türkiye’ye dağıtıldı. Türkiye’de buradan Antalya’ya kadar değişik vilayetlerde bunun yetiştiriciliği yapılıyor ama çıkış noktası 19 Mayıs. İlk Kenya’dan Hanife Hanım ve eşi getirtti. 19 Mayıs kesme çiçekçiliğin merkezi konumunda. Ne kadar güzel bir iş yaptıklarını, Türkiye’yi ne kadar önemli bir ithalattan geri koyarak hatta ihraç edecek pozisyona getirdiklerini burada görmüş olacağız. Hanım eli değdiği zaman neler olabileceğini, daha değişik cinslerinin de burada yüzbinlerce yetiştirildiğini görmek mümkün olacak. Kesme çiçek yetiştiricilerimize ve diğer tarım ürünleri yetiştiricilerine ve yatırımcılarımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.



