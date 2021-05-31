- Robotların dansı hayran bıraktı

- Çin’de bir teknoloji fuarında dans eden 9 robot, izleyenleri kendine hayran bıraktı. Çin’in Ningksia Huy Özerk Bölgesi’nde Cumartesi günü başlayan teknoloji fuarına ilgi büyük oldu. Fuarda, robotlar grup dansı gerçekleşti. 9 Adet robotun bir araya geldiği gösteride, robotlar izleyenleri kendine hayran bıraktı.
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